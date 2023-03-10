В Гамбурге из-за стрельбы свихнувшегося члена секты «Свидетели Иеговы» пострадала украинка

Главное: В результате сегодняшней стрельбы в центре секты «Свидетелей Иеговы» в Гамбурге пострадала гражданка Украины. Стрельбу устроил бывший член организации.

Детали: В результате сегодняшней стрельбы в центре секты «Свидетелей Иеговы» в Гамбурге пострадала гражданка Украины, ей оказывают помощь, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Стрельбу в центре секты «Свидетелей Иеговы» в Гамбурге устроил бывший член организации. О его мотивах пока официально ничего не сообщалось.

В результате стрельбы в Гамбурге семь человек погибли, по меньшей мере восемь получили ранения.

Преступник или преступники скрылись. По другой информации, устроивший стрельбу у центра «Свидетелей Иеговы» в Гамбурге мёртв.

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