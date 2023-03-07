В Египте обнаружена уникальная статуя сфинкса, напоминающая чертами лица императора Клавдия

Главное: В храмовом комплексе в Дендере нашли уникальную статую сфинкса. Достопримечательность из песчаника имеет 79 метров в длину.

Детали: Археологи из Университета Айн Шамс обнаружили необычный сфинкс римской эпохи в храмовом комплексе Дендера в египетской провинции Кена. Сооружение расположено к востоку от основного комплекса, где находится храм, посвященный богу утреннего солнца Гору. Об этом пишет Heritage Daily.

Находка создана из известняка и строительного раствора. У нее два уровня. На нижнем расположен большой бассейн, в котором была статуя.

Уникальность статуи в том, что обычно в Древнем Египте сфинксы были крылатыми чудовищами с туловищем льва и женским лицом. Их также изображали в виде царей и фараонов, но с телом льва и головой сокола или барана.

Спустя некоторое время древние египтяне начали делать статуи с лицами людей, а тело могущественного животного символизировало силу правителя.

В данном случае на голове сфинкса находится немес или клафт, который носили фараоны, так как это числилось одним из знаков власти. Кроме того, во главе статуи изображен Урей — кобра которая стоит. Она символизирует власть и независимость.

Предполагается, что найденный сфинкс является изображением римского императора Клавдия, который правил Египтом приблизительно с 10 года до н.э. до 54 года н.э.

«Статуя невероятно прекрасна. На ней видны царские черты, которые переданы достаточно точно. На уголках рта, где ямочки с двух сторон, можно увидеть тень улыбки. На лице есть остатки красного и желтого цветов», — подчеркнули археологи.

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