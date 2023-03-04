Ксюша Манекен: эскортница и звезда Инстаграм получила... награду от ГУР

Главное: Блогерша и бывшая эскортница Ксюша Манекен получила награду от ГУР. Она пообещала раскрыть подробности своих заслуг перед ГУР после окончания войны

Детали: Блогерша и бывшая эскортница Ксюша Манекен (Оксана Волощук) похвасталась медалью, якобы полученной от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ксюша Манекен показала награду в сториз на своей странице в cоциальной сети Instagram.

Согласно удостоверению на фото, Оксана Волощук награждена медалью «За содействие военной разведке Украины» II степени, которая является поощрительным знаком отличия от ГУР МО. Документ подписан главой ведомства Кириллом Будановым.

Ксюша Манекен пообещала раскрыть подробности своих заслуг перед ГУР после окончания войны.

Оксана Волощук также поделилась, что побывала на встрече блогеров с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком. На ней также побывали Саша Бо, Евгений Таллера, Анастасия Елисеева, Татьяна Парфильева, Никита Добрынин и другие «инфлюенсеры». Представитель ОП обсудил с ними ведение информационной войны

Ксюша Манекен известна тем, что работала экскортницей в Дубае (ОАЭ), а позже открыла свое брачное агентство. В июне 2020 года Ксюша Манекен открыто рассказала о своей деятельности в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай.

Ранее Ксюша Манекен (Оксана Волощук) попала в несколько скандалов. В частности она поддерживала русский язык и заявляла, что не собирается переходить на украинский. А в 2020-м году Ксюша Манекен написала в Instagram: «Неважно, чей Крым, главное, что в Крыму все мирно».

Блогершу и «эскортницу» Ксюшу Манекен, которая получила отличие от ГУР (https://t.me/BurningGlagol/23743) "за содействие военной разведке Украины ІІ степени, сегодня внесли в базу сайта Миротворец.