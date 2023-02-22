Резников рассказал, когда ждет первые западне танки в Украине

Главное: Резников ожидает первые танки от партнеров уже в ближайшее время. Они прибудут уже с подготовленными экипажами.

Детали: Украина в ближайшее время ожидает от партнеров первых танков. Об этом глава Минобороны Алексей Резников написал у себя в Facebook.

«Свободный мир создал „танковую коалицию“, чтобы помочь Украине победить в этой войне. Уже в ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами», — написал Резников.

Также министр пошутил, что сегодня ночью 4 российских танка «ворвались» в ЕС и НАТО, имея в виду передачу Украиной партнерам несколько трофейных российских танков.

«Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам... 24 февраля граждане четырех стран — Германии, Литвы, Латвии и Эстонии — одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов», — пишет Резников.

Он напомнил, что летом первые такие экспозиции принимали наши друзья в Польше и Чехии.

«Это также должно стать сигналом для россиян. В Европе вблизи посмотрят на их настоящее лицо. Ранее вызывавшее тотальный страх, а теперь все чаще — отвращение и презрение. Больше европейцев убедится, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома», — добавил Резников.

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