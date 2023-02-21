Россияне из «Града» обстреляли центр Херсона. Погибли шесть человек

Главное: Российские военные из «Града» обстреляли центр Херсона, попав в остановку общественного транспорта. Погибли, по меньшей мере, шесть человек.

Детали: Российские войска обстреливают Херсон, предварительно из РСЗО «Град». Об этом 21 февраля сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин.

По данным Суспільного, снаряды попали в остановку общественного транспорта в центре города, есть погибшие и раненые.

Кроме того, по данным местных СМИ, есть попадание ракет в жилой дом.

В результате обстрела российскими войсками остановки общественного транспорта в Херсоне 21 февраля погибли шесть человек. Об этом сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук в комментарии Суспільному.

«На данный момент информация уточняется. Также ракета залпового огня типа Град ударила и по другим районам города», — отметил он.

Как сообщили в ОК Юг, россияне ударили по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуре, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям в Херсоне.

В результате получили существенные повреждения дома, из-за прямого попадания снарядов загорелось несколько квартир. Кроме того, войска РФ обстреляли местный рынок.

«Просто среди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. На данный момент известно о шести погибших и 12 раненых. Данные уточняются», — говорится в сообщении.

В тему: 24 декабря российские войска нанесли удар по центру Херсона. Тогда погибли как минимум восемь человек — все гражданские лица.