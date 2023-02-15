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Фото-Новости > Генеральным директором Twitter стала… собака

Генеральным директором Twitter стала… собака

Александр Панько
15.02.23 09:54
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Генеральным директором Twitter стала… собака

Главное: Илон Маск снова отличился. Он «назначил» собаку генеральным директором Twitter.

Детали: Миллиардер Илон Маск продолжает странно шутить. На этот раз владелец Twitter сообщил, что назначил генеральным директором социальной сети собаку.

Он написал у себя на страничке: «Новый генеральный директор Twitter просто великолепен. Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!».

По его словам, собака «идеально подходит для этой работы».

Илон Маск

Как видно на опубликованных снимках, «рулить» социальной сетью будет пес породы сиба-ину по кличке Флоки.

Илон Маск

Известно, что эту собаку предприниматель взял себе осенью 2021-го года.

Добавим, что в конце прошлого года Илон Маск пошутил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет кого-нибудь достаточно глупого для этой должности.

В тему: Маск огорошил украинцев неприятной новостью.

Тэги: мир, собака, Twitter, Илон Маск, курьезы

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