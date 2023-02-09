В Киеве прогремел взрыв на территории бывшего завода

Главное: В Киеве произошел взрыв на территории бывшего завода. Есть пострадавшие.

Детали: В Дарницком районе Киева раздался взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут находиться люди. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, на месте уже работают все службы.

«Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва», — пишет мэр.

Согласно данным Киевской городской военной администрации, предварительно известно, что взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие.

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