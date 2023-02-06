В Казахстане произошло мощное землетрясение

Главное: Сегодня в южной части Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы.

Детали: Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Казахстана, передает Ulysmedia.kz.

Землетрясение зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 6 февраля 2023 года в 19 час. 02 мин. 40 сек. Алматинского времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11,7. Магнитуда MPV 5,4. Координаты эпицентра 42.72° с. ш. 69.24° в. д. Глубина 5 км.

Согласно данным сейсмологов, в Шымкенте землетрясение ощущалось как 2-3 балла, в пос. Темирлан — как 3 балла.

Сегодня также землетрясения произошло в Турции, Сирии, Израиле, Грузии и Румынии. По последним данным в Турции количество жертв превысило уже 1100 человек.

В тему: В ночь на понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло жуткое землетрясение магнитудой 7,4. Это привело к разрушениям и жертвам сразу в нескольких городах, в том числе и в соседней Сирии.