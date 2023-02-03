В Харьковской области произошло массовое отравление людей угарным газом

Главное: В Харьковской области четыре человека отравились угарным газом. Их тела нашла полиция.

Детали: В пятницу, 3 февраля, в селе Самойловка Харьковской области произошло громкое ЧП. О нем сообщает полиция.

Сообщается, что в частном доме обнаружили четыре трупа. Предварительно установлено, что люди отравились угарным газом: тут горели стул и пол на площади один квадратный метр.

Огонь самоликвидировался. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Выяснилось, что погибла супружеская пара, их сын и еще один человек.

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