Ликвидирована одна из схем «распила» средств на питании украинских военных

Главное: СБУ сообщает о ликвидации схемы разграбления бюджетных средств на питании украинских военных. СБУ сообщила о подозрении 2 руководителям предприятий-поставщиков продовольствия для Минобороны.

Детали: СБУ сообщает о ликвидации схемы разграбления бюджетных средств на питании украинских военных. Из-за этого государство потеряло 119,5 млн грн.

СБУ сообщила о подозрении 2 руководителям предприятий-поставщиков продовольствия для Минобороны.

По версии следствия, чиновники одного из департаментов Минобороны заключили договоры с руководителями двух коммерческих структур на оптовые поставки продовольствия до мест дислокации военных. Вместо поставок участники выводили деньги себе через ряд связанных с ними фирм.

Вчера ГБР и СБУ вчера задержали поставщиков, которые продавали Минобороны продукты, хотя ранее министр обороны Резников объяснял высокие цены на яйца «технической ошибкой».

В тему: Напомним, скандал с закупками в Минобороны разгорелся после того как выяснилось, что цены на продукты для военных покупаются по завышенным ценам.