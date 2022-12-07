Проигрыш России — это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают, — Буданов

Главное: Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина уже победила в войне против РФ. По его словам, еще будет определенный трудный период времени, но глобально это ничего не изменит.

Детали: Украинцев еще ждут тяжелые периоды в жизни, но Россия непременно проиграет войну против нашей страны. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Ведущая напомнила об инфографике с прогнозами Буданова о войне РФ против Украины.

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Руководитель ГУР отметил, что прогнозы базируются не на его или чьем-то собственном личном мнении, а на совокупности информации.

«В принципе двигается по графику. Если вы упомянули об этом графике, вы говорили что-то сбылось, что-то не сбылось. Там не так надо задавать вопросы. Там сбылось на самом деле все. Просто есть еще определенные моменты, которые по времени не прошли. Все будет так , как мы и говорили», — сказал он.

Буданов подчеркнул, что Украина уже победила. По его словам, еще будет определенный трудный период времени, но глобально это ничего не изменит.

«Будут еще немного определенные трудные времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос и они сами все прекрасно знают», — добавил он.

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