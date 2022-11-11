В Херсон вошли украинские военные, — соцсети

Главное: Соцсети утверждают, что украинские защитники вошли в Шуменский микрорайон Херсона. Появились фото херсонцев с флагами Украины.

Детали: Фотографии того, как жители Херсона выходят в центре города, чтобы встречать Вооруженные силы Украины, начали появлятся в Сети.

В соцсетях также появилась пока еще не подтвержданная Генштабом ВСУ информация, что украинские защитники зашли в город.

Снимки свидетельствуют о том, что архитектурные объекты действительно херсонские, а сами фото сделаны осенью.

Telegram-каналы опубликовали фото с информацией о том, что ВСУ находятся в Шуменском микрорайоне Херсона, который находится в западной части города.

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