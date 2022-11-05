НАТО проводит военные учения под носом у Путина

Главное: НАТО проводит военные учения возле границы с Россией. Задействованы 1700 солдат и 300 единиц техники.

Детали: В польском городе Ожиш (недалеко от границ с Беларусью, Литвой и Калининградской областью России) начались учения НАТО PUMA-22. В них задействованы 1700 солдат Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, США и Великобритании, а также около 300 единиц техники. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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