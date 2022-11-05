Возле украинской антарктической станции зафиксирован уникальный снежный рекорд

Главное: Гигантские сугробы намело около украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Более трех метров.

Детали: Около украинской антарктической станции «Академик Вернадский» намело рекордные по своей высоте сугробы. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Информируется: «Уровень снега уже достиг отметки 345 сантиметров, что почти на полметра больше прошлогоднего максимума».

Уточняется: «Зафиксированные в декабре 2021-го года три метра тоже были рекордными, они превысили показатель 2,65 метра 2016-го года».

Кроме этого сообщается, что некоторые сугробы на острове Галиндез, где находится станция, достигают десяти метров.

Эксперты говорят, что в этом году зима намного теплее, преобладает ветреная погода. Из-за этого глубина снежного покрова распределяется неравномерно.

Метеоролог 27-й УАЭ Анжелика Ганчук поведала: «Офисную часть (она ниже) замело с двух сторон, образовав некий снежный переход: можно и не обходить здание, просто перейти по крыше. Так уж, кстати, и делают некоторые пингвины».

Резюмируется, что из-за теплой зимы в атмосфере содержится больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам, что образует ледниковый щит. Ожидается, что нынешний снежный рекорд еще не окончательный, поскольку метели будут наблюдаться до конца декабря.

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