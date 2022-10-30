Илон Маск на Хеллоуин организовал вечеринку в замке Дракулы

Главное: Илон Маск устраивает накануне Хеллоуина вампирскую вечеринку. Место проведения — румынское местечко Бран, где располагается замок Дракулы.

Детали: Представители мировой цифровой и кино-элиты, под предводительством Илона Маска, решили устроить вечеринку на Хеллоуин в румынской Трансильвании — в местечке Бран, где располагается замок Дракулы. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Среди гостей ожидаются актрисы Анджелина Джоли и Джулия Сандстрем, а также еще один миллиардер, Питер Тиль, основатель Pay Pal, и Сергей Брин, владелец Google. Недалеко от Брана, на частной территории, было запрошено разрешение на посадку нескольких частных вертолетов.

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