Фотограф снял морду муравья так, что все реально испугались

Главное: Литовский фотограф Эугениюс Каваляускас сделал снимок морды муравья. Вышло очень страшно. А фотографа наградили.

Детали: Литовский фотограф Эугениюс Каваляускас сделал снимок морды муравья, которое выглядит как кадр из фильма ужасов. Как сообщает Science Alert, снимок был удостоен звания «Выдающееся изображение» на конкурсе Small World Photomicrography Competition 2022 года.

На снимке крупным планом показаны челюсти и усики Camponotus — обычного муравья-древоточца. Они строят свои гнезда в древесине и питаются частями мертвых насекомых и нектаром.