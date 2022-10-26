Земной мусор на Марсе превращает планету в свалку

Главное: Люди умудрились загадить планету Марс не хуже, чем Землю. Недавно там нашли парашют, мусор с космического корабля и сетку.

Детали: Марсоход Perseverance периодически находит много интересных вещей на поверхности Марса. Недавно он обнаружил собственный парашют системы спуска на поверхность, мусор, оставшийся от частей космического корабля и сетку, которая оказалась фрагментом Sky Crane («Небесного крана») — посадочной системы, опустившей Perseverance на поверхность, а затем улетевшей и разбившейся. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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