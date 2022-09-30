Известный украинский актер попал в серьезное ДТП

Главное: Украинский актер Павел Алдошин попал в серьезное ДТП. Звезда фильма «Снайпер. Белый ворон» в вечернее время ехал на мотоцикле, как на дорогу выбежал лось.

Детали: Украинский актер Павел Алдошин, который с первых дней полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ, попал в жуткое ДТП. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам едя на мотоцикле со скоростью 67 километров в час, на дорогу выбежал лось, в результате чего звезда потерял управление.

«Так вот о Лосе. Он меня нашел. Я не понимаю, каким образом, но это произошло в тылу. Короче, лось исчез. Ответственность на нем. Мое тело нормально. Мотоцикл на мусорку. Скорость 67 километров в час. Я не гонщик, если что», — написал он.

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