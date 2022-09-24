Сын Илона Маска, который стал женщиной под именем Вивиан Дженна Уилсон, появился на публике

Главное: Сын Илона Маска Ксавьер Александр впервые появился на публике после того, как три месяца назад сменил имя на Вивиан и объявил себя женщиной.

Детали: Сын-трансгендер миллиардера Илона Маска и писательницы Джастин Уилсон Ксавьер Александр Маск впервые появился на публике после того, как три месяца назад сменил имя на Вивиан Дженна Уилсон, и объявил себя женщиной. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Как пишет Daily Mail, он неохотно появлялся на публике и не ведет соцсети, парацци засняли Вивиан во время шопинга в калифорнийской Санта-Монике в компании неизвестной женщины. Изменения во внешнем виде Вивиан налицо: «девушка» отрастил волосы, грудь выглядит как женская. При этом на нем нет косметики и украшений. После шоппинга Вивиан Дженна Уилсон сел в Tesla и уехал.

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