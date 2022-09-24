Британским детям продают конфеты с марихуаной и тяжелыми наркотиками

Главное: В Британии детям продают конфеты с каннабисом и тяжелыми наркотиками. Торговля идёт в соцсетях. В Украине также процветает подобный «бизнес».

Детали: В Британии детям продают конфеты с каннабисом (марихуаной, получаемой из конопли) под видом мармелада и драже. Торговля идёт в соцсетях. Полиция обратила на это внимание, когда несколько детей госпитализировали с передозировкой. Параллельно с ними продают и тяжёлые наркотики. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Канал добавляет, что в Украине подобные наркотические сладости давно поставлены на поток, «крышуются» на самом высоком уровне и в стране уже есть случаи детских самоубийств из-за таких конфет.

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