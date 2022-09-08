Лесбийская тема просочилась в популярный мультфильм «Свинка Пеппа»

Главное: В новых сериях мультфильма «Свинка Пеппа» представили двух персонажей-лесбиянок.

Детали: В новых сериях мультфильма «Свинка Пеппа» представили персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает Daily mail. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Новый персонаж популярного мультсериала — подружка-одноклассница Пеппы — Пенни Белый Медвежонок. Пенни воспитывается ЛГБТ-парой.

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