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Фото-Новости > Лесбийская тема просочилась в популярный мультфильм «Свинка Пеппа»

Лесбийская тема просочилась в популярный мультфильм «Свинка Пеппа»

Агата Кловская
08.09.22 20:01
425
Лесбийская тема просочилась в популярный мультфильм «Свинка Пеппа»

Главное: В новых сериях мультфильма «Свинка Пеппа» представили двух персонажей-лесбиянок.

Детали: В новых сериях мультфильма «Свинка Пеппа» представили персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает Daily mail. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Новый персонаж популярного мультсериала — подружка-одноклассница Пеппы — Пенни Белый Медвежонок. Пенни воспитывается ЛГБТ-парой.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

В тему: Netflix запускает новых «Телепузиков» с участием гомосексуалиста и азиата.

Тэги: мультфильм, ЛГБТ, Свинка Пеппа

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