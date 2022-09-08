В сеть попали фото 10-летнего внука Путина

Главное: Папарацци впервые сняли 10-летнего внука Путина. Он сейчас занимает 28-е место в классе мини на чемпионате России по картингу.

Детали: Десятилетний внук Путина впервые попал на фото, пишет британская газета Daily Mail. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Внук Путина Роман Фаассен должен был участвовать в чемпионате по картингу в Крыму. Но чемпионат перенесли из Крыма из-за опасений, что он может быть убит, так как фото ребенка оказалось в сети. Десятилетний мальчик сейчас занимает 28-е место в классе мини на чемпионате России по картингу.

Фаассен — сын старшей дочери Путина, 37-летней Марии Воронцовой, от первого брака с голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном, сыном полковника голландской армии.

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