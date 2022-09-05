Рейд по развлекательным заведениям Киева стал урожайным для военкомов

Главное: В Киеве во время рейда вручили повестки 119 гражданам. Мужчинам, без разрешения находившимся вне дома во время комендантского часа, вручили повестки с целью проверки их пребывания на воинском учете.

Детали: В Киеве полицейские провели рейд по развлекательным заведениям, а представители военных комиссариатов при этом вручили повестки 119 гражданам. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Всего было проверено 427 заведений. Мужчинам, без разрешения находившимся вне дома во время комендантского часа, вручили повестки с целью проверки их пребывания на воинском учете.

Начальник полиции Киева Иван Выговский напомнил, что с 1 сентября работа заведений общепита, ночных клубов и мест отдыха граждан разрешена до 22.00. В связи с этим полицейские столицы ужесточили контроль соблюдения комендантского часа и деятельности субъектов хозяйствования.

«Полицейские столицы призывают жителей Киева не пренебрегать установленными правилами и безопасностью. Также правоохранители напоминают, что передвижение по городу в комендантский час разрешено только транспорту по спецпропускам, а гражданам в случаях крайней необходимости», — говорится в сообщении.

В тему: Как в Украине проходит мобилизация и где вручают повестки.