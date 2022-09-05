Киев снова укутало дымкой

Главное: Под Киевом продолжают гореть торфяники, в связи с чем столицу снова окутало дымкой. Наиболее высокие показатели загрязнения воздуха — на Троещине и в Вышгороде. В ГСЧС дали рекомендации.

Детали: Киев снова укутало сизой дымкой, в воздухе слышится запах гари. Причиной являются пожары в Вышгородском и Броварском районах, сообщает КГГА.

Как отметили в ГСЧС, по состоянию на 08:00 5 сентября продолжается ликвидация пожара вблизи с. Сосновка Вышгородского района и вблизи с. Первое Мая Броварского района.

Согласно данным сервиса IQ Air, Киев оказался в пятерке городов мира с самым грязным воздухом. Наиболее высокие показатели загрязнения — на Троещине и в Вышгороде (районах, наиболее близких к зонам пожаров).

В ГСЧС советуют закрыть окна; по возможности, не выходить на улицу; пить много воды; включить на максимум очиститель воздуха.

В тему: Киев попал в тройку городов с самым грязным воздухом.