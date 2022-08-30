Украинцам предлагают каннибальский банкет - стол в виде изуродованного тела российского солдата

Главное: Украинская служба кейтеринга предлагает накрыть стол в виде изуродованного тела российского военнослужащего.

Детали: Украинская служба кейтеринга предлагает в своем Инстаграм-аккаунте накрыть стол в виде изуродованного тела российского военнослужащего. Назвали данную акцию «Банкет из орка». Впрочем, свой аккаунт в социальной сети компания уже закрыла. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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