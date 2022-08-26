Задержан наркоторговец, поставлявший кокаин украинским депутатам

Главное: В Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина для депутатов Верховной Рады. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Детали: В Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина для украинской элиты. Об этом сообщает городская прокуратура Киева. По данным источников издания «Страна», задержанный — Юрий Чернецкий. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

«Страна» также пишет, что о Чернецком писали еще в декабре в статье о поставках кокаина депутатам Верховной Рады от партии «Слуга народа».

Согласно материалам следствия, 48-летний гражданин систематически сбывал кокаин на территории города Киева. Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого. Во время обысков у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей — с альтернативой залога в размере почти 4 млн гривен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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