Британка родила… «разноцветных» близнецов

Главное: Близнецы с разным цветом кожи появились на свет в Великобритании. Их родила 29-летняя девушка.

Детали: 29-летняя британка Шантель Бротон родила близнецов с разным цветом кожи. Как пишет издание Hull Live, произошло это в апреле.

На свет появились мальчик Айон и девочка Азира.

У первого – зеленые глаза и светлая кожа, а у его сестрички – карие глаза и темная кожа.

Отмечается, что вероятность появления таких детей составляет один на миллион случаев.

Сама девушка – представительница смешанной расы. Ее дедушка по материнской линии был нигерийцем со светлой кожей.

При этом 29-летний отец детей Эштон имеет ямайские и шотландские корни.

Девушка призналась, что близнецы выглядели одинаково при рождении, но по мере того, как они росли, цвет лица Азиры становился все темнее и сейчас у нее более темная кожа, чем у папы.

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