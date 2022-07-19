В лесу под Киевом на мине подорвалась женщина

Главное: В Киевской области в селе Мила в лесу на мине подорвалась местная жительница. Полиция призывает жителей деоккупированных территорий не посещать леса, избегать лесных и полевых дорог.

Детали: Жительница села Мила возле Киева подорвалась на мине и скончалась от полученных ранений. Об этом сообщила Нацполиция Киевской области во вторник, 19 июля.

Указано, что накануне 65-летняя женщина вместе с мужем пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину.

«В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла», — заявил начальник областной полиции Андрей Небитов.

Открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины). Взрывотехники обследуют близлежащие территории.

Полиция призывает жителей деоккупированных территорий не посещать леса, избегать лесных и полевых дорог.

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