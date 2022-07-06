Жители Херсона в шоке от цен на товары первой необходимости

Главное: В магазинах во временно оккупированном Херсоне цены взлетели до небес. Цена на шампунь достигает 607 гривен, а гель для душа стоит 450 гривен.

Детали: Во временно оккупированном Херсоне есть проблемы с продовольствием, лекарствами, снятием денег в банкоматах, отсутствием мобильной связи. К тому же, цены в Херсоне на продукты первой необходимости стали просто космическими.

Доказательство этого опубликовал на фото Telegram-канал «Новости Николаева».

Жители временно оккупированного Херсона показали цены на хозтовары в местных магазинах. Ценник на демократичный шампунь, который в Украине стоит до 100 гривен, в Херсоне достигает 607 гривен.

За гель для душа, который стоит в Украине 90-110 гривен, жителям временно оккупированного Херсона придется отдать 450 гривен.

Нужно отметить, что все товары на полках — производятся в России. На них написано все на русском языке, товары из Украины не завозятся.

В тему: Вторжение РФ привело к существенному росту цен на основные продовольственные товары в Украине и её регионах.