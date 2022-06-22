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Фото-Новости > Российские солдаты казнили фотографа Макса Левина, — расследование

Российские солдаты казнили фотографа Макса Левина, — расследование

Агата Кловская
22.06.22 13:50
177
Российские солдаты казнили фотографа Макса Левина, — расследование

Главное: Международные расследователи пришли к выводу, что российские солдаты казнили журналиста и фотографа Макса Левина и его друга солдата Алексея Чернышева. Вероятно, их допрашивали и пытали.

Детали: Украинского журналиста и фотографа Макса Левина и его друга солдата Алексея Чернышева российские солдаты казнили в лесу под Киевом. Об этом сообщает RSF «Репортеры без границ».

«После визита двух следователей в Украину с 24 мая по 3 июня с целью расследования смерти Макса Левина „Репортеры без границ“ обнародуют отчет с информацией и доказательствами, которые свидетельствуют, что фотографа и его друга и охранника казнили российские солдаты в лесу под Киевом», — говорится в сообщении.

Левина и его друга, солдата Алексея Чернышева убили 13 марта, но тела обнаружили только 1 апреля в лесу под Киевом.

Руководитель следственного отдела RSF Арно Фроже и французский военный фоторепортер Патрик Шовель, работавший с Левиным на Донбассе в конце февраля, больше недели собирали в Украине доказательства и подсказки об обстоятельствах смерти Левина.

Они пришли к выводу, что Левина и Чернышева хладнокровно казнили. Доказательства против российских войск убедительны. Об этом говорится в отчете — «Как российские войска казнили украинского журналиста Макса Левина».

На основе информации и доказательств, которые они собрали, следователи RSF смогли восстановить события.

Так, 10 марта фотожурналист при попытке получить кадры вторжения России потерял свой беспилотник в лесу возле села Мощун.

Через три дня Левин вернулся в этот же лес, но россияне уже были там. Он хотел вернуть свой беспилотник, потому что был убежден, что последние снимки, которые он сделал, очень важны. Ему это не удалось.

Представители RSF прибыли в Украину 24 мая, спустя почти два месяца после деоккупации. Однако местность все еще была опасна: россияне оставили ловушки и взрывные устройства. В сопровождении сотрудников сил безопасности Украины RSF удалось определить место преступления. Обугленный Форд Маверик Левина стоял на месте происшествия.

На месте происшествия специалисты RSF нашли несколько пуль, а также документы, удостоверяющие личность Чернышева, и установили 14 пуль в его автомобиле.

Несколько предметов с возможными следами ДНК, свидетельствующими о присутствии российских солдат очень близко от места убийства Левина и Чернышева, также были идентифицированы RSF, и некоторые из них были изъяты.

На последнем этапе поиска, инициированного RSF, металлоискатели обнаружили пулю, которая, вероятно, попала в Левина.

«Репортеры без границ» не смогли ответить на все интересующие их вопросы, но сделали две гипотезы, как могли развиваться события. Организация надеется, что однажды доказательства приведут к установлению лиц, совершивших это двойное убийство.

Генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар отметил, что «анализ фотографий с места преступления, сделанных на месте наблюдений, и изъятых вещественных доказательств, четко указывают на казнь, которой, возможно, предшествовал допрос или даже пытки».

В тему: СМИ сообщают о ликвидации экс-«слуги народа» и колаборанта Алексея Ковалева.

Тэги: Россия, война, военные, казнь, война в Украине, Макс Левин

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