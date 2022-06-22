В Николаев прилетело сразу семь вражеских ракет

Главное: Начиная с 11:15 среды, 22 июня, Николаев находится под мощным ракетным обстрелом. В разных микрорайонах периодически слышны сильные взрывы, сообщают местные издания.

Детали: По Николаеву российские войска ударили семью ракетами. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами», — написал глава ОВА.

«Начиная с 11:15 среды, 22 июня, Николаев находится под мощным ракетным обстрелом. В разных микрорайонах периодически слышны сильные взрывы. Над городом поднимается огромный столб черного дыма. Информации о том, какие именно объекты подверглись обстрелу, пока нет», — сообщает местное издание Новости N.

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