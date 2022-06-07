На Киевщине люди в лесу подорвались на мине

Главное: В Киевской области в лесу люди подорвались на мине. Местные жители отправились за дровами, несмотря на запрет въезда в лес и наличие предупредительных знаков.

Детали: В Киевской области местные жители подорвались на мине во время поездки в лес за дровами. Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба в Telegram во вторник, 7 июня.

По его словам, вчера в Полесской общине местные жители, несмотря на запрет въезда в лес и наличие предупредительных знаков, поехали собирать дрова и подорвались на мине.

«К счастью, никто не погиб. Люди получили легкие контузии. Еще раз подчеркиваю опасность мин на деоккупированных территориях. Берегите себя и своих близких», — написал Кулеба.

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