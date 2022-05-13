Убегая от ВСУ, российские венные взорвали три моста на Харьковщине

Главное: Пытаясь остановить контрнаступление ВСУ, российские военные взорвали три моста в Харьковской области. Разрушенные мосты символизируют, что россияне уже не планируют возвращаться в этот район.

Детали: На Харьковщине российские военные взорвали три моста, чтобы остановить контрнаступление украинской армии. Об этом сообщает CNN в пятницу, 13 мая.

Уничтожены мосты через реку Северский Донец возле населенных пунктов Рубежное, Старый Салтов и Печенеги. Это может значительно усложнить украинское военное контрнаступление во время перехода через Северский Донец, считают военные эксперты.

Также разрушенные мосты символизируют, что россияне уже не планируют возвращаться в Харьковскую область.

В тему: В России началась скрытая мобилизация.