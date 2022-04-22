Появилось фото с места крушения Ан-26 на Запорожье

Главное: В Сети появились фотографии с места крушения самолета Ан-26 в Запорожской области. На снимке виден разрушенный фюзеляж воздушного судна, у которого отломаны крылья и хвостовая часть.

Детали: Запорожская областная военная администрация опубликовала фотографию с места падения самолета Ан-26. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля.

На снимке виден разрушенный фюзеляж воздушного судна, у которого отломаны крылья и хвостовая часть.

В тему: На Запорожье разбился самолет Ан-26.

В результате авиакатастрофы один человек погиб и два получили ранения.