В Сети появляется все больше фотографий украинских «селфи-воинов»

Главное: В Сети появляется все больше фотографий украинских политиков, которые пиарятся на теме войны.
Детали: В Сети появляется все больше фотографий украинских политиков, которые цинично пиарятся на теме войны. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».
Среди таких политиков — Порошенко, Геращенко, Тимошенко, Гройсман, Гончаренко, Руслана, Луценко и другие.
В соцсетях таких политиков назвали селфи-вояки.
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