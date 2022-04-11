В Сети появляется все больше фотографий украинских «селфи-воинов»

Главное: В Сети появляется все больше фотографий украинских политиков, которые пиарятся на теме войны.

Детали: В Сети появляется все больше фотографий украинских политиков, которые цинично пиарятся на теме войны. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Среди таких политиков — Порошенко, Геращенко, Тимошенко, Гройсман, Гончаренко, Руслана, Луценко и другие.

В соцсетях таких политиков назвали селфи-вояки.

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