Инсайдер показал чертежи будущего iPhone 14

Главное: Выяснилось, каким будет iPhone 14. Чертежи показал инсайдер.

Детали: Инсайдер MySmartPrice рассказал, каким будет будущий iPhone 14. Опубликованы чертежи базовых флагманов серии от Apple.

Информируется, что дизайн существенно не изменится по сравнению с моделью iPhone 13.

Отмечается, что «трубки» получат плоские рамки, переднюю панель с «монобровью»: под сенсоры Face ID, фронтальную камеру и двойную основную камеру.

Ожидается, что iPhone 14 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, 14 Max – экран с диагональю 6,7 дюймов.

В тему: В Apple подготовили неприятный сюрприз своим почитателям.