Российские военные массово пишут рапорта, отказываясь воевать в Украине, - соцсети

Главное: Российские военные отказываются воевать в Украине и массово пишут рапорта. Органы российской военной полиции уже задержали четырех военнослужащих.

Детали: Российские военные, которых Москва отправила воевать в Украину, массово пишут рапорты об отказе участвовать в боевых действиях. Об этом свидетельствует ряд рапортов в адрес военного руководства России, фото которых обнародовал «Днепр Оперативный» в Telegram-канале.

В украинском правительстве сообщили, что из-за отказа отдельных чиновников офицерского состава Вооруженных сил Российской Федерации, в частности, заместителей 76 десантно-штурмовой дивизии (Псков) ВДВ выполнять приказ по ведению боевых действий в Украине — органы российской военной полиции задержали четырех военнослужащих упомянутой дивизии.

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