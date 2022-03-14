Оккупанты зачем-то украли унитаз из музея на Запорожье

Главное: Российские военные ограбили музей-усадьбу Попова в городе Василевка в Запорожской области. Оккупанты украли даже унитаз.

Детали: Российские оккупанты разграбили музей-усадьбу Попова в Запорожской области — вынесли все, что могли, включая раритетный унитаз. Об этом сообщила директор Васильевского историко-архитектурного музея «Усадьба Попова» Анна Головко на своей Facebook-странице.

«Только что оккупантами был ограблен музей-заповедник „Усадьба Попова“! Вынесено все, что можно взять в руки и сумки. Оргтехника разбита и растоптана ногами! Выломаны все двери, разбиты окна! Уничтожено все, что попадалось по пути», — написала она.

Отмечается, что из музея-заповедника, который находится в Васильковском районе Запорожской области, похитили даже унитаз времен графов Поповых, который раньше уже похищали большевики, но позже артефакт вернули потомки воров обратно в музей.

«И вот снова, новые захватчики, воруют злосчастный унитаз!!! Зачем! Я не понимаю!!! Орда, просто Орда!!!», — написал руководитель департамента культуры и информационной политики Запорожской ОГА Влад Мороко.

Усадьба Попова — единственное в регионе замковое сооружение. Дворец был построен в 1894 году.

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