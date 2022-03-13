Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине

Главное: Российская авиация выпустила более 30 ракет по Яворовскому военному полигону на Львовщине. Есть жертвы.

Детали: В результате авиаудара по Яворовскому военному полигону на Львовщине 13 марта погибли по меньшей мере девять человек, еще 57 травмированы. Среди них есть гражданские. Об этом во время брифинга сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Российская армия выпустила более 30 крылатых ракет по полигону. Определенное количество сбила украинская противовоздушная оборона, пишет ТСН.

«Удар был осуществлен ракетами. По предварительной информации, в России из Саратова поднялись самолеты, нанесли удар на боевом своем курсе, не залетая на территорию», — сказал Козицкий.

Возле полигона расположены населенные пункты, но удар был четко по военному объекту. На данный момент обнаружено около 25 точек поражения, которые уже обследованы военными и ГСЧС.