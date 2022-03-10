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Фото-Новости > Экс-капитан сборной Украины по футболу высказался о войне, изобразив карту без Одесской области

Экс-капитан сборной Украины по футболу высказался о войне, изобразив карту без Одесской области

Александр Панько
10.03.22 16:14
793
Экс-капитан сборной Украины по футболу высказался о войне, изобразив карту без Одесской области

Главное: Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук наконец-то отреагировал на вторжение России в Украину. Он опубликовал карту страны без Одесской области.

Детали: Экс-капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук очень долго молчал и наконец-то выразил свою позицию о войне в Украине, правда сделал он это не без ляпов.

Ассистент наставника питерского «Зенита» решил отделаться публикацией сторис в «Инстаграме», которую через некоторое время удалил. Тимощук опубликовал карту Украины, в которой не нашлось места Одесской области. В своем же обращении экс-футболист и словом не упомянул, кто является агрессором в этой войне.

«Нам нужен мир. Ради наших детей и родителей, ради жизни на земле. Нет войне», — написал Тимощук.

Ранее Тимощук решил прикрыться санкциями против России и избежать обязанности платить алименты бывшей жене.

В тему: Лавров утверждает, что РФ не нападала на Украину.

Тэги: футбол, Одесса, война, Анатолий Тимощук, Одесская область, спорт, сборная Украины по футболу

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