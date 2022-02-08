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Фото-Новости > В одном из киевских спальников спасатели два часа доставали машину из асфальта

В одном из киевских спальников спасатели два часа доставали машину из асфальта

Александр Панько
08.02.22 15:26
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В одном из киевских спальников спасатели два часа доставали машину из асфальта

Главное: В одном из районов Киева легковой автомобиль ушел колесами под асфальт. Спасателям понадобилось около двух часов, чтобы вытащить автомобиль из промоины.

Детали: Сегодня утром на улице Миропольской в Днепровском районе Киева легковой автомобиль провалился в яму и застрял. Как сообщается на официальной странице КАРС «Киевская служба спасения» в Facebook, прибыв на место вызова, спасатели установили, что из-за вероятного прорыва магистрали легковой автомобиль передним и задним левыми колесами провалился и застрял в промоине.

Задействовав пневмоподушки, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

К работам по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия были привлечены 5 спасателей «Киевской службы спасения» и 1 единица техники.

В тему: В мае 2021 года после сильного дождя с грозой в Киеве погрузился в асфальт автомобиль «Мерседес».

Тэги: Киев, асфальт, провал, провал грунта, авто, новости Украины

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