США начали переброску своих войск в Европу

Главное: Власти США начали переброску дополнительных войск в Европу. В Польшу и Германию отправились около 2 тысяч американских военных.

Детали: В четверг, 3 февраля, Соединенные Штаты начали переброску дополнительных войск в Европу на военно-транспортных самолетах. Об этом сообщает CBS.

Около 1 700 военных вошли в состав пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, которая отправится в Польшу. Остальные 300 человек входят в состав 18-го воздушно-десантного корпуса и отправятся в Германию в штаб, который Пентагон назвал «штабом объединенной оперативной группы».

Еще тысяча американских военнослужащих, направляющихся в Румынию, входят в состав 2-го кавалерийского полка, базирующегося в Вильсеке, Германия.

#UPDATE : Vidéo montrant des soldats américains stationnés au sein de la base de Fort Bragg en Caroline du Nord qui vont être déployés en Allemagne dans les prochaines heures. pic.twitter.com/B9jyvl4U22 — Neurone Intelligence (@NeuroneIntel) February 3, 2022

В тему: Американские войска могут быть направлены в Украину.