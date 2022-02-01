В Киеве группа мужчин ради развлечения избивает пожилых женщин

Главное: В Киеве группа неизвестных ради развлечения совершила несколько нападений на пожилых женщин. По словам источника в полиции, нападавшие — не малолетки, а мужчины возрастом около 30 лет.

Детали: Во вторник, 1 февраля, в Киеве группа хулиганов избила пожилых женщин. Два нападения произошли сегодня утром, сообщает «Страна».

Как сообщают родственники пострадавших в Telegram-каналах, нападавших не интересовало имущество жертв, они просто наносят увечья прохожим с целью развлечения.

«Сегодня моя 61-летняя мать в 07:00 шла на работу, на улице Иорданская, 6 на нее напали, скорее всего, рейд малолеток. Ничего не забрали: телефон, сумка, кошелек, — все на месте. Эти ироды это делали для забавы, на этой же улице в промежуток 10-15 минут так же избили женщину, которая так и не вышла из реанимации на данный момент», — приводят телеграм-каналы слова родственников пострадавшей.

Источник в Нацполиции подтвердил факт нападения и уточнил, что его совершили не малолетки, как об этом сообщают телеграм-каналы, а (судя по камерам) взрослые мужчины возрастом около 30 лет.

«Скорее всего наркоманы. Разыскиваем», — сообщил он.

В тему: В центре Киева подростки жестоко избили мужчину.