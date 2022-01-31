Драки с полицией и кровь... В МВД предотвратили массовые беспорядки по всей Украине

Главное: В МВД задержали двух человек, которые якобы готовили массовые беспорядки в Киеве и других городах Украины. По словам главы МВД Дениса Монастырского, должна была пролиться кровь.

Детали: Руководство Министерства внутренних дел Украины сообщило о подготовке массовых беспорядков в Киеве, а также ряде областей страны. В частности, готовились драки с правоохранителями, сообщает «РБК-Украина».

Как сообщил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, во время протеста готовились жесткие столкновения с правоохранителями.

«Организатор подыскивал украинцев, которые за деньги готовы были бы помочь провести эти акции. Первая такая акция должна была состояться именно сегодня», — сообщил он.

По его словам, организаторы получили авансом более 1 млн гривен.

«Массовка — от 800 грн на человека, „титушки“ — 1200 грн, более радикальные акции (поджог шин) — 2500 долларов. Дополнительно выделили „кассу“ на штраф. Потому что правоохранители будут задерживать и будут админпротоколы», — рассказал он.

Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что вчера в Киеве была задержала группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре города.

«Количество таких лиц планировалось собрать до 5 тысяч. Из них до 1,5 тысячи „титушки“, которые должны были устроить драки с правоохранителями. Обязательно должно было быть насилие среди участников митинга. Должна была быть кровь», — рассказал он.

Кроме того, по его словам, была спрятана бутафорная кровь, которая должна была якобы пролиться.

«Были медики, которые должны были подтвердить псевдотравмирование „активистов“... Должен был быть поджог автомобильных шин», — рассказал он.

На брифинге опубликовали видеозапись, на которой якобы обсуждали будущие «силовые протесты».

«Это снималось в соответствии с законом, с решением суда, чтобы были доказательства», — заявил Клименко.

Подобные митинги планировали провести, в частности, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

Правоохранители задержали двух человек, которые планировали массовые беспорядки в Украине. Сейчас изучается их причастность к российским спецслужбам, сообщили на брифинге МВД.

В МВД считают, что главной целью акции должна была стать дестабилизация ситуации в Украине и создание международного резонанса.

«Мы на пути установления заказчиков протестных акций, но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация ситуации в стране. Подозрения получили два человека, они граждане Украины. Причастность их к другому государству, к спецслужбам государств устанавливает следствие», — отметил Клименко.

В тему: В марте 2019 года в центре Киева проходила массовая акции протеста против коррупционных «схем» в оборонной сфере. Шествие националистов в сторону Администрации президента переросло в столкновения с полицией.