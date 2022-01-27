Нацгвардейца, убившего пятерых человек, задержали в окрестностях Днепра

Главное: Артем Рябчук, расстрелявший своих сослуживцев по Национальной гвардии в Днепре, задержан в селе Подгорное Днепропетровской области.

Детали: Солдат срочной службы Артем Рябчук, расстрелявший сегодня в Днепре военнослужащих Национальной гвардии, задержан. Как сообщает городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook, он находился в с. Подгородное.

В качестве подтверждения он опубликовал фото задержания.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook подтвердил информацию о задержании. Он приказал создать комиссию по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким последствиям.

Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

Чиновник пообещал, что преступник «понесет самую строгую ответственность, предусмотренную законом».

Между тем, как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, среди погибших оказалась одна гражданская женщина.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.