Харьковчанин попросился в НАТО, предлагая свою землю под военную базу

Главное: Харьковчанин написал заявление в НАТО о желании вступить в Альянс. В заявлении мужчина написал, что предлагает бесплатно отдать свой земельный участок под военную базу.

Детали: Харьковчанин написал заявление в НАТО — хочет вступить в Альянс. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Мужчина выразил желание лично вступить в Альянс и предлагает отдать свой земельный участок 8,13 га на территории Харьковской области для базы НАТО совершенно бесплатно.

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