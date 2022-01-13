Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД

Главное: Автомобиль Виталия Кличко нарушил ПДД. Произошло это в Киеве.

Детали: Автомобиль мэра Киева Виталия Кличко нарушил правила дорожного движения. Произошло это в центре украинской столицы под агентством «Интерфакс», передает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Сообщается, что фото были сделаны в четверг, 13 января.

Информируется, что водитель чиновника нарушил ПДД, припарковав машину в менее чем десяти метрах от пешеходного перехода.

В тему: Появилось видео, как Кличко поздравляет украинцев с наступающим 2222 годом.