Китай решил воссоздать на месте старого завода самое загадочное чудо света

Главное: В китайском Шанхае открыли первую часть многофункционального комплекса «1000 деревьев». Ансамбль зданий повторяет Висячие сады Семирамиды в Вавилоне.

Детали: Британская дизайнерская студия Thomas Heatherwick по заказу китайской компании Tian An реализует в Шанхае проект «1000 деревьев». Как сообщает Dezeen, комплекс площадью 300 тыс. кв м разместится рядом с арт-кварталом M50 и городским парком.

Особенностью ансамбля являются колонны с высаженными наверху деревьями 70 различных пород. Согласно задумке, в комплексе появится тысяча таких конструкций, каждая из которых будет снабжена автоматической системой полива.

При этом обе части комплекса расположены на месте бывшего мукомольного комбината. Здание завода удалось сохранить и вписать в общую композицию, а старую колокольню решили переделать под лифт для экскурсий.

В правительстве Шанхая ожидают, что вторую очередь проекта сдадут в 2023 г.

Справка: Висячие сады Семирамиды — одно из Семи чудес античного мира, которое представляло собой инженерное сооружение в Вавилоне с каскадом многоуровневых садов, где росли многочисленные породы деревьев, кустарников и виноградных лоз, производившее впечатление большой зеленой горы. Единственное из Семи чудес, местонахождение и внешний вид которого окончательно не установлены. Более того, подвергается сомнению сам факт его существования, поскольку не сохранилось никаких вавилонских текстов, в которых упоминались бы эти сады, а их описания имеются лишь у поздних древнегреческих и римских авторов. Археологические раскопки в районе предполагаемого местонахождения садов до сих пор не дали результатов.