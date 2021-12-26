В Харькове появился собственный «Стоунхендж» ценой в 1,5 млн гривен

Главное: За жилыми домами на улице Библика в Харькове появился туристический объект «Скифское наследие», который в социальных сетях окрестили «Харьковским Стоунхеджем». Он представляет из себя группу бетонных изображений с языческими элементами стоимостью 1,5 млн грн.

Детали: В Харькове появился туристический объект с высеченными изображениями скифской тематики, а также руническими и зодиакальными символами. Как сообщает MyKharkov.info, странное сооружение, которое в социальных сетях уже окрестили «Харьковским Стоунхеджем», соорудили из бетонных блоков высотой до 2,4 м.

На конструкциях в камне высечены изображения скифской тематики, рунические и зодиакальные символы. Также там есть копии скифских каменных баб.

Как сообщил лепутат Харьковского городского совета Игорь Черняк на своей странице в Facebook, туристический объект обошелся властям города почти в 1,5 млн грн.

Он также опубликовал фотографии достопримечательности.

В свою очередь директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook рассказал, что проект объекта под названием «Скифское наследие», был подан на конкурс «Бюджета участия» в 2019 году. «И, кстати говоря, харьковчане путем голосования в интернете его поддержали и выбрали одним из финалистов», — добавил он, подчеркнув, что в том виде, в котором достопримечательность находится сейчас, она принята не будет, и платить за него мэрия авторам не собирается.

«Деньги реализатору проекта заплачены не будут. Игорь Терехов уверен, что в таком виде „библиковскому стоунхенджу“ или „скифскому наследию“ в Харькове места нет», — заключил чиновник.

Справка: Стоунхендж — каменное мегалитическое сооружение (кромлех) на юге Англии, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших камней, называемых менгирами. Ученые до сих пор не имеют единого мнения относительно предназначения кромлеха.

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