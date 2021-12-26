В Одессе подростки нашли в пакете тело младенца

Главное: В Одессе двое подростков обнаружили тело новорожденной девочки в полимерном пакете. Причину смерти ребенка установит судмедэкспертиза.

Детали: В Одессе на улице Сортировочной в заброшенном здании нашли тело младенца. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Тело новорожденной девочки в полимерном пакете обнаружили двое подростков.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и судебно-медицинские эксперты.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.117 УКУ — убийство матерью своего новорожденного с примечанием «преднамеренное убийство».

Окончательное решение о квалификации события будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти ребенка.

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